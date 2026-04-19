سيميوني بحزن: برشلونة أحد أسباب خسارة نهائي الكأس

ساعة واحدة ago
Diego ''Cholo'' Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gives instructions during the Final Copa del Rey match between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Stadium La Cartuja in Seville, Spain, on April 18, 2026. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto via Getty Images)

وطنا اليوم:أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، حزنه الشديد عقب الخسارة أمام ريال سوسيداد مساء السبت بركلات الترجيح في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وأكد المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الجماهير “بحاجة إلى الانتصارات وليس الرسائل”.
وأوضح سيميوني أن فريقه كان بإمكانه حسم اللقاء خلال الوقت الأصلي، خاصة عبر الفرص التي أتيحت للاعبين، لكن غياب الحسم أمام المرمى منح الأفضلية للمنافس”، قبل أن يتقدم بالتهنئة إلى سوسيداد على اللقب.
وأشار سيميوني إلى أن فريقه بدأ اللقاء بشكل بطيء قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني ويفرض السيطرة المطلوبة.
وشدد مدرب أتلتيكو على أن فريقه قدم مجهودا بدنيا كبيرا، خاصة في الأشواط الإضافية التي شهدت تسديدة من جوليان ألفاريز ارتطمت بالقائم، مؤكدا أنه ليس لديه أي لوم على لاعبيه الذين بذلوا قصارى جهدهم حتى اللحظة الأخيرة.
وأرجع سيميوني تراجع الإيقاع في بعض الفترات إلى المجهود الضخم الذي بذله الفريق أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وبسؤاله عن استبدال المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، أوضح سيميوني أنه أراد منح الفريق ثقلا هجوميا أكبر بدخول ألكسندر سورلوث، مع نقل جوليان ألفاريز للقيام بنفس دور لوكمان.
ورفض سيميوني التفكير حاليا في المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن مرارة الإقصاء الحالي لا تزال تسيطر عليه، رغم شعوره بالهدوء تجاه الطريقة القوية التي لعب بها فريقه.


