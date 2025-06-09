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مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني تهنيء جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد الجلوس الملكي

10 ثواني ago
مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني تهنيء جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم – بمناسبة ذكرى عيد الجلوس الملكي، تتقدم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها عصام المساعيد، وهيئتها الإدارية والعامة وكوادرها ومتطوعيها، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو وليّ عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني الأبي بالخير واليمن والبركات.

نستذكر في عيد الجلوس الملكي بكل فخر واعتزاز مسيرة جلالة الملك منذ تسلّمه سلطاته الدستورية، والتي جسدت رؤى ناضجة، وسياسات حكيمة، وإنجازات كبرى في مختلف المجالات، رغم كل التحديات.

وندعو الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى الأردن بقيادته الهاشمية المظفّرة واحة عزّ وكرامة، ورمزًا للوفاء والرفعة.

كل عام وجلالة الملك وولي عهده الأمين بألف خير، وكل عام والأردن بأمن وخير ونهضة.


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