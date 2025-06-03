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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفالح العجارمة

23 ثانية ago
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفالح العجارمة

وطنا اليوم_

 

*عمان 3 – حزيران 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء ، واجب العزاء إلى إلى عشيرة الفالح العجارمة، بوفاة سناء فهد الفالح العجارمة، مستشاررة رئيس مجلس النواب لشؤون الكتل البرلمانية.

 

 

نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة ام البساتين بلواء ناعور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الفالح وعموم عشائر العجارامة. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كم قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان .


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