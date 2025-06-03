خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى

وطنا اليوم:باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة الماضية، تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بعيد الأضحى، استمرارًا للجهود الدورية في متابعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وأنظمة سلامة وجودة الغذاء خلال مراحل تداوله كافة.

وبينت المؤسسة، في بيان صحفي، أن جولات فرق الرقابة والتفتيش وفرق الاستجابة السريعة وفرق مراقبة الأسواق في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، تستهدف ضمن مناوبات صباحية ومسائية محلات بيع اللحوم والملاحم ومستودعات ومنشآت الأغذية المبردة والمجمدة والأسواق المركزية والمولات والسوبر ماركت والمطاعم الشعبية ومحال الحلويات والمحامص والمخابز، بالتزامن مع ما يشهده الموسم من ارتفاع الطلب على المواد الغذائية لا سيما اللحوم ومنتجاتها.

وبينت المؤسسة أن الخطة تتضمن إجراءات رقابية للوقاية من المخالفات بالتأكد من استيفاء الشروط الصحية ، بما في ذلك الذبح داخل المسالخ أو الأماكن المرخصة، وفحص اللحوم حسيًا وحفظها في درجات حرارة مناسبة، والتزام العاملين بزي العمل والشهادات الصحية وخلو الأمراض واستخدام أدوات النظافة والتعقيم المناسبة وارتداء القفازات والزي الرسمي، والالتزام بشروط النظافة العامة والشخصية، وتتبع ومراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومراقبة ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث وجود برادات ذات كفاءة ملائمة والتحقق وفحص درجات التبريد والتجميد، ومنع عرض المنتجات تحت أشعة الشمس أو في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى التحقق من السجلات والتراخيص الصحية للمنشآت والعاملين.

تتضمن الخطة إجراءات رقابية لتصويب المخالفات والتعامل معها؛ الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المستهلكين والتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية المعنية من خلال تفعيل غرف طوارئ خاصة بالحالات الطارئة في الوسط والشمال والجنوب، والجاهزية التامة لسحب العينات وإرسالها إلى المختبر لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

ووفق الخطة، فإن الإجراءات الرقابية تتضمن إعداد التقارير اليومية الموثقة للجولات والإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة والإجراءات الناتجة عنها، بما في ذلك المخالفات الإنذارات والإيقافات والإغلاقات والحجز والاتلاف وسحب العينات.

ولفتت المؤسسة إلى أن كوادرها في المراكز الجمركية ستواصل إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وللمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة لضمان تقديم أفضل الخدمات المرتبطة بانسياب المواد الغذائية طيلة أيام العيد.

ودعت المؤسسة إلى تقديم أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى، من خلال خط الشكاوى المجاني (117114) والبريد الإلكتروني (info @ jfda.jo) وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.