خطة حكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات في الطفيلة بقيمة 9.5 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في محافظة الطفيلة في إطار رؤية مستقبلية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف ألوية ومناطق المحافظة بقيمة تتجاوز 9.471 مليون دينار.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة إن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ ستة مشاريع تنموية جديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة تشمل إنشاء مركز ثقافي شامل ومتنزه بيئي ومبنى متصرفية لواء بصيرا ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في الحسا، بالإضافة إلى استكمال مدرستي الطفيلة النموذجية والقادسية الأساسية للبنين، ومشاريع فرعية تعمل الوزارة حاليا على تنفيذها في مختلف ألوية المحافظة.

وأوضح محارمة أنه تم رصد نحو 74 ألف دينار لأعمال صيانة الطرق ضمن ألوية المحافظة من خلال إزالة الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ ترقيعات وفق المواصفات الفنية وتنظيف جوانب الطرق ومجاري الأودية ومداخل ومخارج العبارات للحفاظ على ديمومة الطرق، وبمدة تنفيذ 270 يوما.

وأشار الى أن الوزارة خصصت نحو 238 ألف دينار لمشروع تأهيل وتعبيد طريق قنان – الثوابية، حيث يشمل المشروع تنفيذ أعمال تأهيل أولية للطريق الذي يربط مركز المحافظة بقرى الثوابية بما في ذلك إنشاء جدران جابيون وأعمال قطع وإزالة العوائق، ولمدة 120 يوما.

وقال، إن الوزارة رصدت مبلغ 253 ألف دينار لتنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد طرق ثانوية وزراعية في منطقة عين البيضاء/ الحسين ويتضمن إزالة العوائق وتوسيع الطريق وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطة الإسفلتية وبناء جدران حماية وعبارات أنبوبية ودهان الطريق وتغليف الخنادق بالخرسانة وتركيب الحواجز المعدنية بمدة عمل 120 يوما.

كما حددت الوزارة 299 ألف دينار لتعبيد الطريق من الجرف باتجاه الطفيلة لتنفيذ أعمال توسعة ترابية، فرشيات، طبقات أسفلتية، جدران جابيون، عبارات، دهان الطريق وتغليف الخنادق لمدة عمل 120 يوما.

وأضاف، إن الوزارة واصلت جهودها نحو تطوير البنية التحتية، حيث حظي مشروع إنارة طريق شريف الجنوب – غرندل باهتمامها، مشيرا الى أنه تم تخصيص مبلغ 174 ألف دينار لتنفيذ أعمال الإنارة على امتداد الطريق الرابط بين شريف الجنوب وقرية غرندل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 120 يوما، ويشمل المشروع توريد الأعمدة ووحدات الإنارة الحديثة وتركيبها بما يعزز من مستوى السلامة المرورية.

وفي ضانا، باشرت الوزارة أعمال الصيانة على الطريق الممتد من مثلث ضانا باتجاه المدرسة وصولا إلى طريق البره – خنادق، ويتضمن المشروع تغليف الخنادق بالخرسانة وتوريد عبارات أنبوبية بمقاسات متنوعة، وتنفيذ أعمال الدهان بكلفة بلغت 133 الف دينار، إضافة الى توريد مواد صيانة لمنطقة بصيرا ضمن خطة شاملة لتحسين المرافق الحيوية في المنطقة بمدة عمل 60 يوما.

ولفت الى أن طريق مثلث الحرير المؤدي إلى عابور، يشهد مشروعا متكاملا لإعادة التأهيل والإنارة يشمل تنفيذ عمليات قطع وتسوية ترابية وفرش طبقات الطريق وتعبيدها بالخلطة الإسفلتية وتركيب العبارات وحجر الكندرين وتغليف الخنادق وتركيب وحدات إنارة حديثة بكلفة بلغت 437 الف دينار على مدى 120 يوما.

وفي المناطق الزراعية، أكد محارمة، استمرارية جهود الوزارة بتعبيد الطرق في منطقتي عين البيضاء والحسين لتكون أكثر اتصالا وسهولة، حيث يشمل هذا المشروع إزالة العوائق وتنفيذ جدران جابيون وتسوية الأرضيات وفرشها وتعبيدها بطبقات من الخلطة الإسفلتية، وتركيب عبارات وتغليف الخنادق بالخرسانة ضمن خطة تمتد على مدى 120يوما بكلفة 153 الف دينار، دعما للقطاع الزراعي وارتباطه بالبنية الخدمية.

وتابع، إن الوزارة أقرت 93 الف دينار لمشروع إنشاء جدار استنادي في منطقة العين البيضا ش/ الراشدين المحاذية للطريق الملوكي من خلال إنشاء جدار خرساني مسلح ضمن المرحلة الأولى لحماية الطريق وضمان استدامة الحركة فيه بمدة تنفيذ تمتد إلى 120 يوما.

وفي لواء الحسا وعلى امتداد الطريق الصحراوي، قال، إن الوزارة تعتزم اطلاق أعمال فتح وتعبيد طريق الخدمات في مشروع يهدف إلى تسهيل الوصول وتعزيز الربط بين المجتمعات المحلية، ويشمل العمل إزالة العوائق وأعمال الحفر استعدادا لتعبيد الطريق بكلفة 136 الف دينار بمدة تنفيذ تصل الى 120 يوما.

وحول مشاريع الابنية في المحافظة، انهت الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية العام الحالي في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة بالتعاون مع عدة جهات ممولة محليا ودوليا.

وأضاف، استكملت الوزارة مشروع إنشاء صالة رياضية متكاملة لنادي بصيرا بمساحة تبلغ 1303أمتار مربعة، تشمل جميع المرافق المساندة بتكلفة بلغت نحو 627 الف دينار، إضافة الى الانتهاء من مشروع استكمال مركز صحي القادسية الذي يتكون من ثلاثة طوابق بكلفة تزيد على مليون دينار بتمويل من المنحة الإسبانية.

وفي إطار الرؤية المستقبلية، بين محارمة أن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ ستة مشاريع تنموية جديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة وتشمل إنشاء مركز ثقافي شامل ومتنزه بيئي ومبنى متصرفية لواء بصيرا ومكتب الأحوال المدنية والجوازات في الحسا، بالإضافة إلى استكمال مدرستي الطفيلة النموذجية والقادسية الأساسية للبنين.

وبلغت الكلفة التقديرية لهذه المشاريع 9.471 مليون دينار أبرزها إنشاء المركز الثقافي الشامل الذي قدرت كلفته بـ 4.5 مليون دينار وتم استكمال دراسات المشاريع ووضع المخططات، فيما لا تزال بعض العوائق قائمة مثل تأخر إصدار مستندات الالتزام المالي أو تعديل تنظيم الأراضي.

ولفت الى أن هذه المشاريع تأتي في سياق دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في محافظة الطفيلة من خلال تطوير المرافق الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية ضمن رؤية تنموية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من مكانة المحافظة على خارطة التنمية الوطنية.

الى ذلك، تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع المركزية في محافظة الطفيلة بتمويل مباشر من الوزارة ضمن مخصصات مرصودة في موازنتها العام الحالي في إطار تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات في المحافظة منها مشاريع قيد التنفيذ وتتمثل: بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الطفيلة – الكرك ابتداء من منطقة أبو البنا وحتى النقطة الأمنية بطول 17 كيلومترا بتكلفة تجاوزت 1.9 مليون دينار.

ومن المقرر المباشرة بالمشروع خلال الأسابيع المقبلة ومدة التنفيذ تبلغ 6 شهور، اضافة الى صيانة الطريق الملوكي من نقطة أمن دلاغة وحتى منطقة رأس النقب في محافظة معان تم طرح العطاء، وإحالة المشروع على المقاولين بكلفة 370 ألف دينار.

وبشأن مشاريع الإنارة، ستعمل الوزارة على تنفيذ انارة الجزء الأول من مشروع إنارة طريق الحسا – الطفيلة، بطول 14 كيلومترا، حيث يشمل تركيب أعمدة إنارة نموذجية مفردة الذراع بارتفاعات 8 و12 مترا تحت شبكتي الضغط المتوسط والعالي بكلفة 430 ألف دينار، اضافة الى الجزء الثاني من مشروع إنارة طريق الحسا – الطفيلة “المرحلة الثانية” بطول 14.5 كيلومتر ويشمل تركيب أعمدة إنارة مزدوجة ومفردة الذراع بارتفاع 12 مترا باستخدام وحدات إنارة موفرة للطاقة “LED” بكلفة 446 ألف دينار.