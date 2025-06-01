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الحكومة توضح الحالات التي يُستغنى فيها عن خدمات الموظفين

2 يونيو 2025
الحكومة توضح الحالات التي يُستغنى فيها عن خدمات الموظفين

وطنا اليوم_قال وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن الموظف الذي يكون تقييم أدائه الوظيفي ضعيفا، يتم تعيين مرشد وظيفي له، ويعاد تدريبه ويتم الاستغناء عن خدماته إذا لم يتحسن أداؤه، أما الموظف المبدع يكون له حوافز، مثل الثالث عشر أو غيرها من الحوافز.

 

وأضاف أبو صعيليك أن تقييم الأداء يكون مرتبط بالأدلة، إذا كان التقيم جيدا، أو ليس بجيد.

 

وأشار إلى أن هناك مفاهيم تتناغم مع القطاع الخاص مثل العمل المرن مرتبط بالموظف الذي لا يقدم خدمات بالصفوف الأمامية التي تكون على تماس مباشر مع المواطن.

 

وأكد أن نمو القطاع الخاص يسهم بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات والقادمين إلى سوق العمل


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