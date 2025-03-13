مراكز الخدمات الحكومية.. رضى شعبي وبيئة خدمية موحدة بسرعة وكفاءة

وطنا اليوم:تحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، الخميس، عن افتتاح ولي العهد سمو الأمير الحسين عبد الله الثاني، لمركز الخدمات الحكومي في محافظة جرش، والخطط المستقبلية للوزارة.

وقال سميرات إن افتتاح سمو ولي العهد للمركز يعكس التزام القيادة بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين لها.

وأضاف أن مراكز الخدمات الحكومية تلعب دورا أساسيا في توفير بيئة خدمية موحدة، وتعد نافذة واحدة تسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم كافة بسرعة وكفاءة.

وأوضح أن معدل الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية يبلغ 4 دقائق و30 ثانية، في حين رصد “المتسوق الخفي” للمركز نسبة رضى مرتفعة للمواطنين عن الخدمات التي تقدمها المراكز.

وأكمل وزير الاقتصاد الرقمي حديثه قائلا: “كما وجهنا سمو ولي العهد. الهدف ليس افتتاح المراكز فقط ولكن ديمومة جودة الخدمات التي تقدم إلى المواطن”.

وبحسب سميرات، فإن هذه المراكز ساهمت في تقليل الازدحام على المؤسات الحكومية، وعززت تجربة المواطن في الحصول على خدمات حكومية بطريقة متطورة.

وأشار سميرات، إلى أن الخدمات التي تقدم في هذه المراكز تشمل المعاملات المرتبطة بالأحوال المدنية وخدمات الترخيص والدفع إلكتروني، وخدمات أخرى تسهل الإجراءات الحكومية، مبيّنا أن بعض المراكز تقدم 146 خدمة، في حين يعتمد عدد الخدمات المقدمة على طبيعة المنطقة والخدمات المطلوبة فيها.

وراجع نحو مليون و160 ألف مواطن مراكز الخدمات الحكومية منذ إنشائها، فيما تم إنجاز أكثر من مليوني و900 ألف معاملة لهؤلاء المواطنين والمقيمين على حد سواء، بحسب وزير الاقتصاد الرقمي.

وأكد سميرات، أن عدد المراكز يبلغ الآن 8 مراكز عاملة، فيما التزمت الحكومة بأن يصبح عدد المراكز مع نهاية العام 15 مركزا.

وأوضح سميرات أن الأولوية في كوادر المراكز تعيين أبناء المجتمع المحلي، إلى جانب جزء من موظفي المؤسسات والوزارات التي تقدم خدمات.