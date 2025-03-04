الأحوال المدنية: توجه لإغلاق مكتب المعراض في جرش

وطنا اليوم_وجه مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب بإغلاق مكتب أحوال “المعراض” في محافظة جرش، لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين.

وبحسب بيان للدائرة اليوم بين الطيب أن الدائرة تسعى الى إيجاد مبنى بديل ومناسب للمبنى الحالي ضمن بيئة عمل مناسبة، وستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المركز الحكومي الشامل المتوقع افتتاحه قريبا في محافظة جرش، مؤكدا ان الدائرة مستمرة بخطة التحديث والتطوير على مكاتبها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وأشار الطيب خلال جولة في عدد من مكاتب أحوال وجوازات محافظة جرش إلى ان مديرية أحوال وجوازات جرش تضم خمسة مكاتب لخدمة المواطنين في جرش وسوف وبرما والمصطبة والمعراض، وتخدم اكثر من 300 ألف مواطن موزعين على اكثر من (80) تجمعا سكانيا داخل المحافظة، مبينا أن مكاتب جرش المختلفة أنجزت خلال العام الحالي أكثر من 16 ألف وثيقة منها 2000 جواز سفر، 5 آلاف شهادة للواقعات الحيوية، بينما بلغ عدد البطاقات الذكية 4 آلاف بطاقة ذكية، فضلا عن المعاملات الأخرى.