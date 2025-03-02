رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي يزور البترا

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، الرئيس التنفيذي لشركة “اللدرج اندستريز” Eldridge Industries مالك ورئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، والوفد المرافق له.

وتضمنت الزيارة جولة في الموقع الأثري بمدينة البترا، إضافة إلى منطقة البيضا والسيق البارد، كما شهدت الجولة عدداً من التجارب المحلية، مثل مشاهدة الغروب من جبال الهيشة وتجربة حياة البدو في مخيم العمارين.

وشرح البريزات للوفد خلال الزيارة تاريخ البترا كأحد مواقع التراث العالمي وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، كما استعرض خطط السلطة في تنظيم وتطوير السياحة داخل الإقليم بما يشمل تطوير تجارب سياحية ثقافية تعتمد على تراث بدو البترا والذي أُدرِج ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني غير المادي. وادخال تجارب سياحية جديدة مثل السياحة الدينية والمغامرة والتأمل والطبيعة.

وأوضح أن السلطة تعمل على تطوير بنية تحتية ملائمة لاستضافة الفعاليات الرياضية، مثل سباقات الماراثون ورياضات المغامرة والتسلق والمسارات الطويلة وسيارات الدفع الرباعي، مما يسهم في تعزيز تجربة الزوار وجذب عشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

وعرض البريزات أيضاً فرص الاستثمار المتاحة في البترا، وخاصةً في مجال المنتجعات السياحية فائقة الجودة التي تستهدف سياحة الرفاه المتخصصة والتي تجذب فئات معينة للبترا، والتجارب الثقافية الفريدة.

وأكد البريزات على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة البترا كمقصد سياحي عالمي مع الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني الفريد للمنطقة.