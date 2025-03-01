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تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد

1 مارس 2025
تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد

وطنا اليوم_أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الدوام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن دوام المديريات سيبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وبخصوص دوام المدارس، قالت الوزارة إن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وستكون مدة الحصة الصفية في المدارس ذات الفترة الواحدة (40) دقيقة، فيما ستكون مدة الحصة في مدارس الفترتين (35) دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترة المسائية الساعة (12:50).

 

ولفتت الوزارة إلى إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص لجميع المدارس، وتقليص مدة الاستراحة إلى (10) دقائق.


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