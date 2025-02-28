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الخدمات الطبية تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

منذ 37 ثانية
الخدمات الطبية تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الجمعة، أن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:00 بعد الظهر.
وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في اقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.


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