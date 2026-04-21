الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان

3 ساعات ago
وطنا اليوم:واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث عمد مساء الاثنين، إلى تفجير عدة منازل في بلدة الخيام بجنوب لبنان.
كما ألقى جيش الاحتلال بالونات حرارية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر المعادي على مستوى منخفض فوق منطقة صور.
ياتي ذلك في الوقت الذي تستضيف الولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات على مستوى السفراء، بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل، في مقر الوزارة.

بري: إذا أصر الاحتلال على البقاء في لبنان فسنواجهه بالمقاومة
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنّ لبنان لن يقبل بخط أصفر أو غيره جنوبي لبنان، مضيفًا أنّه إذا أصرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي على البقاء فسيُواجه بالمقاومة.
وقال بري: “هذه أرض لبنانية، ونحن لا نحتمل أن ينتقص من أرضنا متر واحد، مضيفًا “نحن ثابتون في موقعنا هذا حتى إنهاء الاحتلال وإخراجه من أرضنا”.
وبشأن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، قال بري إنّه ليس ضد التفاوض مع إسرائيل بشرط أن يكون غير مباشر.
ودعا النازحين إلى التريث في العودة إلى مناطقهم “لأننا لا نأمن الغدر الإسرائيلي”.


