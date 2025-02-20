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الأوقاف تطلق أسبوع العناية بالمساجد السبت

منذ 8 ثواني
الأوقاف تطلق أسبوع العناية بالمساجد السبت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن انطلاق أسبوع العناية بالمساجد، اعتبارا من السبت المقبل وحتى 27 من الشهر الجاري، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أمين عام الوزارة، الدكتور عبدالله العقيل، في تعميم اليوم الخميس، أنه سيتم فتح جميع المساجد طوال الأسبوع القادم من الساعة 9 صباحا وحتى ما بعد صلاة الظهر لإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيزات اللازمة من قبل موظفي المساجد، والاستعانة بالفرق التطوعية والمجتمع المحلي للمشاركة في هذا العمل الجليل.
ودأبت وزارة الأوقاف على إطلاق أسبوع العناية بالمساجد سنويا، تأكيدا وحرصا على العناية ببيوت الله تعالى وعمارتها ورعايتها من قبل الوزارة.


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