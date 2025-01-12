الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي

وطنا اليوم:بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الحالي.

ووفق المرحلة الثانية ، سترتفع التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً إلى 225 قرشاً بزيادة 7 قروش، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تستهلك مياه بين 7 -12 م3، وسترتفع 10 قروش للشريحة الثالثة التي تستهلك مياه بين 13 – 18 م3، وسترتفع 5 قروش للشريحة الرابعة التي تستهلك مياه بين 19 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، وستثبت التعرفة على الشريحتين السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، والسابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1%.

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي:

عرفة المياه:

الشريحة الأولى (حتى 6م³ شهرياً): 225 قرشاً، بزيادة 7 قروش.

الشريحة الثانية (7-12م³): زيادة 5 قروش للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة (13-18م³): زيادة 10 قروش للمتر المكعب.

الشريحة الرابعة (19-24م³): زيادة 5 قروش للمتر المكعب.

الشريحة الخامسة (25-30م³): زيادة 10 قروش للمتر المكعب.

الشريحتان السادسة (31-42م³) والسابعة (أكثر من 42م³): تبقى التعرفة ثابتة.

تعرفة الصرف الصحي:

الشريحة الأولى: تبقى ثابتة عند 23 قرشاً.

الشريحة الثانية: زيادة 1 قرش للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة: زيادة 20 قرشاً للمتر المكعب.

الشريحة الرابعة: زيادة 10 قروش للمتر المكعب.

الشرائح الخامسة والسادسة والسابعة: تثبيت التعرفة.