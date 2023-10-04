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الدباس يدعو الى توحيد الجهود العربية لحماية واستدامة المحميات الطبيعية في الوطن العربي

منذ ساعة واحدة
الدباس يدعو الى توحيد الجهود العربية لحماية واستدامة المحميات الطبيعية في الوطن العربي

وطنا اليوم – شارك عضو مجلس نقابة المهندسين ممثل مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، في اعمال ملتقى “واقع وآفاق المحميات الطبيعية في الوطن العربي وتأثيرات التغيرات المناخي” والذي عقد في تونس تحت رعاية وزيرة البيئة التونسية ليلى المهداوي، وبتنظيم من عمادة المهندسين التونسيين واتحاد المهندسين العرب، وبمشاركة عربية واسعة وبحضور رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس كمال سحنون وأمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي.

وأكد المهندس الدباس خلال ورقته البحثية التي القاها بعنوان ( المحميات الطبيعية في الأردن: واقع وطموحات وتحديات) على تمتع الاردن بقيم عالمية مميزة في النظم البيئية رغم صغر مساحته، مبينا أن السياحة البيئية اداة فعالة في حماية النظم البيئية وخلق فرص عمل جديدة تخدم المجتمع المحلي.

وأشار المهندس الدباس الى دور نقابة المهندسين الأردنيين في التعريف بالعمارة صديقة البيئة من خلال عقد الورشات والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وتنظيم الحملات البيئية المختلفة، ورفع درجه الوعي بأهمية المباني صديقة البيئة ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشدد على ضروره توحيد الجهود العربية لحماية واستدامة المحميات الطبيعية في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العربية في هذا المجال.

وتخلل الملتقى زيارة مقر هيئة المهندسين المعماريين في تونس، والاجتماع مع رئيسة الهيئة المعمارية ليلى بن جدو، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.


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