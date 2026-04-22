تمريض فيلادلفيا تنظّم ندوة حول آلية التسجيل والانتساب لنقابة الممرضين

وطنا اليوم:نظّمت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، ندوة بعنوان “كيفية التسجيل والانتساب للنقابة”، وذلك بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها النقابة لدعم الخريجين.

وتأتي هذه الندوة في إطار الدور الأكاديمي والتطبيقي للكلية في تعزيز وعي الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، من خلال التعريف بآليات التسجيل والانتساب للنقابة والخطوات والإجراءات المطلوبة.

واستعرض عضو مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات السيد زهير مسلم آليات التسجيل والانتساب للنقابة، موضحًا أهميتهما في تنظيم المهنة وتعزيز الممارسة المهنية، إلى جانب شرح تفصيلي للإجراءات والمتطلبات اللازمة لكل من الطلبة، والإجابة عن استفساراتهم بما يسهم في تسهيل إجراءات انخراطهم المهني بعد التخرج.

وشهدت الندوة تفاعلاً من الطلبة، الذين طرحوا عدداً من الاستفسارات المتعلقة بآلية التسجيل ومتطلبات الانتساب.

وأعرب عميد كلية التمريض الدكتور عماد الجراح عن تقديره للمحاضر على ماقدمه من معلومات قيمة لإسهامها في تعزيز مسيرة الطلبة المهنية وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل الصحي.

من جهته، أشار رئيس قسم التمريض الدكتور طلال عياصرة إلى إن هذه الندوة تأتي ضمن حرص القسم على إعداد الطلبة مهنياً وتعريفهم بالإجراءات الرسمية للانتساب للنقابة