ترامب يقول إن إيران تنهار ماليا جراء إغلاق مضيق هرمز

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قبل ساعات قليلة من اقتراب انقضاء مهلة وقف لإطلاق النار، أعلن دونالد ترامب الثلاثاء تمديد الهدنة مع إيران التي هددت بمهاجمة جيرانها في الخليج مجددا باستهداف إنتاج النفط إذا تعرّضت الجمهورية الإسلامية لهجمات من أراضيها.
وكان الجانبان المتحاربان قدما جداول زمنية مختلفة لانتهاء الهدنة، بحيث ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الهدنة التي استمرت أسبوعين ستنتهي الساعة 00.00 ت غ الثلاثاء، بينما قال ترامب إنها ستنتهي بعد يوم أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران تواجه انهيارا ماليا وتتكبد خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار بسبب الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز.
وأضاف ترمب -في تغريدة على منصته تروث سوشيال- أن إيران تطالب بفتح المضيق فورا لإنقاذ اقتصادها، قائلا: “يدّعون رغبتهم في إغلاقه فقط لأنني أفرض عليه حصارا تاما، فهم يريدون حفظ ماء الوجه فقط”.
وأوضح أنه تواصل معه البعض قبل 4 أيام وقالوا له: “سيدي، إيران تريد فتح المضيق فورا”، مضيفا “لكن إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا إذا دمرنا بقية بلادهم، بمن فيها قادتهم”.
وأضاف أن أفراد الجيش والشرطة في إيران يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم، مما يزيد من حدة الأزمة الداخلية.
وأعاد ترمب التأكيد أن البحرية الإيرانية والقوات الجوية دُمرت بالكامل بضربات أمريكية، وأن الدفاعات الإيرانية مُحيت تماما. كما شدد على أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وتحاصره، مما يمنع أي سفينة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن الرئيس ترمب يريد تمديد إعفاء أصدره في مارس/آذار الماضي لتسهيل شحن النفط، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الإيرانية.
وأشار الموقع إلى أن قرار ترمب بتعليق قانون جونز الذي يتطلب نقل البضائع على متن سفن ترفع العلم الأمريكي، يوجد منها عدد قليل مقارنة بالإمدادات العالمية.
ويوم 18 مارس/آذار الماضي، أصدر ترمب قرارا بتعليق القانون لمدة 60 يوما، وتمكنت 40 ناقلة نفط منذ ذلك الحين من توصيل النفط بين الموانئ الأمريكية من كاليفورنيا إلى تكساس إلى فلوريدا وألاسكا، مما زاد الأسطول الفعلي بنسبة 70% وساعد في خفض التكاليف نتيجة لذلك، وفقا للبيانات التي قدمها البيت الأبيض إلى أكسيوس.
وأضاف أكسيوس أن إجمالي النفط الأمريكي الذي تم شحنه بواسطة هذه السفن التي ترفع أعلاما أجنبية بموجب الإعفاء بلغ 9 ملايين برميل، وما زال العدد في ازدياد.
ونقل أكسيوس عن أحد مستشاري ترمب أنه: “طالما أن الإيرانيين يشكلون تهديدا ويرفعون أسعار الوقود، فإن الرئيس يرغب في الإبقاء على الإعفاء ساري المفعول ما دام ذلك ضروريا”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إنه لم يتخذ أي قرارات نهائية بشأن إذا ما كان سيتم تمديد الإعفاء بموجب قانون جونز، لكن الإدارة خففت من ارتفاع التكاليف، في حين “تكشف البيانات أن المزيد من الإمدادات وصلت إلى الموانئ الأمريكية بشكل أسرع”، وفق موقع أكسيوس.


