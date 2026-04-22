واشنطن تراجع وضعها العسكري في الشرق الأوسط بعد ضربات طهران وغموض بحجم الأضرار

وطنا اليوم:قالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إنها لا تملك حتى اللحظة رقما نهائيا لحجم الأضرار التي لحقت بقواعدها ومنشآتها في الشرق الأوسط جراء الحرب مع إيران التي استمرت نحو 40 يوما.
وخلال مؤتمر صحفي للوزارة بشأن ميزانية العام المقبل، أوضح جولز دبليو هيرست الثالث -الذي يقوم بمهام مراقب حسابات وزارة الحرب- أن تمويل إصلاح المنشآت بالقواعد العسكرية في الشرق الأوسط غير مُدرج في طلب عام 2027.
وأرجع الأمر إلى أنه جزء من تقييم واشنطن لوضعها العسكري في الشرق الأوسط، مضيفا “علينا التأكد من فهم ما نريد إنشاءه مستقبلا”.
وأشار إلى أن الوزارة قد تغيّر طريقة بناء القواعد في الشرق الأوسط بناء على هذا الصراع، لافتا إلى أن إصلاح القواعد المتضررة سيكون جزءا من طلب مستقبلي.
وبشأن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية، قال هيرست “ليس لدينا تقدير دقيق لما تتطلبه إعادة بناء هذه المنشآت، ولا رقم نهائي لحجم الأضرار التي لحقت بمنشآتنا الخارجية”.
وتابع “الأمر يعتمد على كيفية إعادة بنائها، أو إذا ما كنا سنعيد بناءها أصلا، وقد يسهم شركاؤنا بجزء من تكلفة هذا البناء”.
وكشفت وزارة الحرب الأمريكية عن مقترح ميزانية 2027 البالغة 1.5 تريليون دولار بزيادة نسبتها 42%، وهي الأكبر في التاريخ.
وكانت إيران قد أعلنت خلال الحرب شن هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على القوات والمنشآت الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

تضرر 17 موقعا أمريكيا
ويوم 11 مارس/آذار الماضي، كشف تحليل بيانات لصور أقمار اصطناعية أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ما لا يقل عن 17 موقعا أمريكيا في منطقة الشرق الأوسط تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف.
وقالت “نيويورك تايمز” إنها استندت إلى صور عالية الجودة حصلت عليها من شركات مالكة لأقمار اصطناعية، ومقاطع فيديو موثقة من مواقع التواصل الاجتماعي، والتصريحات الرسمية من الجانبين الأمريكي والإيراني.


24 ساعة
12:12

بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

12:11

Ericsson and Umniah by Beyon strengthen environmental sustainability efforts in Jordan through the Ericsson e-Waste Program

12:08

إريكسون وأمنية، إحدى شركات Beyon، يعززان جهود الاستدامة البيئية في الأردن من خلال برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية

12:02

بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

11:54

أمريكا تجمد برامج تعاون أمني وتوقف شحنات الدولار للعراق

11:45

مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

11:43

الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

11:36

التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

11:34

الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

11:33

مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

11:31

الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

11:22

صاحب الـ ألف وجه .. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله