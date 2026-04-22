التنفيذ القضائي يحذر: تجاهل التبليغات قد يقود لإجراءات تنفيذية معقدة

وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة عدم تجاهل أي إشعار أو تبليغ قانوني يردهم، مؤكدة أن مثل هذه الإشعارات قد تكون بداية لإجراءات رسمية تستوجب المتابعة الفورية.

وأوضحت الإدارة، في منشور توعوي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، أن تجاهل التبليغات لا يلغي المشكلة، بل قد يؤدي إلى تفاقمها والدخول في مراحل تنفيذية أكثر تعقيدًا.

وبيّنت أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن أوضاعهم القانونية ومتابعة طلباتهم بسهولة من خلال الاتصال على الرقم الموحد (117111)، مشددة على أهمية المبادرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، قبل تطور الأمور إلى مراحل قانونية متقدمة.

وأكدت الإدارة في ختام منشورها أن المتابعة ليست خيارًا، بل ضرورة لحماية الحقوق والمصالح.