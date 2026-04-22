فيلادلفيا تنظم ندوة حول الأولمبياد الخاص وذوي الإعاقة الذهنية

وطنا اليوم:نظّم قسم التربية الرياضية في كلية الآداب والعلوم التربوية ندوة بعنوان: (الأولمبياد الخاص وذوو الإعاقة الذهنية)، قدّمها مدير الأولمبياد الخاص الدكتور علي الشواهين، بمشاركة مديرة برنامج المدارس الدامجة في الأولمبياد الخاص، السيدة فاتن حسونة، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الأستاذ الدكتور عمر الكفاوين، ورئيس قسم التربية الرياضية الأستاذ الدكتور عبدالباسط الشرمان.

وتناولت الندوة، التي شهدها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وجمع من الطلبة، عدة محاور، أبرزها مفاهيم الدمج لذوي الإعاقة الذهنية، وأهميته في تعزيز المشاركة المجتمعية، ودور النشاط البدني والرياضي في تحسين جودة الحياة، إضافة إلى استعراض أنواع الدمج والعوامل البيئية والمجتمعية الداعمة لنجاحه.

وشهدت الندوة تفاعلاً من الطلبة، الذين طرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول قضايا الدمج والتمكين الرياضي.

وعلى هامش الندوة، أعلن عن تنظيم دورة تدريبية مجانية لطلبة قسم التربية الرياضية بالجامعة ،بهدف تأهيلهم للتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية، وتعزيز مهاراتهم المهنية في مجال الدمج الرياضي، وزيادة حصيلتهم المعرفية. علما بان هذه الدورة الاولى التي تعقد على مستوى الجامعات الاردنية في مجال الاولمبياد الخاص.

وفي ختام الفعالية، قدّم الأستاذ الدكتور عمر الكفاوين درع الجامعة للدكتور الشواهين، تقديراً لجهوده في دعم مسيرة الأولمبياد الخاص، كما جرى توزيع شهادات على الطلبة المشاركين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز دورها المجتمعي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للإسهام في خدمة المجتمع.