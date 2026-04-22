أحمد حلمي يكشف عن لوحة لمنى زكي رسمها قبل 27 عاماً

وطنا اليوم:فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي متابعيه وزملائه بلوحة رسمها لزميلته منى زكي قبل أن تصبح زوجته.

ونشر الفنان المصري صورة على حسابه في موقع “انستغرام” تظهر رسماً لمنى زكي. وكشف أنها لوحة رسمها عام 1999، أي قبل 27 عاماً وقبل زواجه من منى زكي بـ3 أعوام.

وأضاف في تعليقه أنه رسم هذه اللوحة باستخدام الألوان الزيتية، واستخدم فيها 3 ألوان فقط، هي الأحمر والأبيض والأسود، وهي ألوان العلم المصري.

ونالت اللوحة إعجاب عشرات الآلاف من متابعي أحمد حلمي، وحرص عدد من زملائه على التعبير عن إعجابهم بها، ومن بينهم غادة عادل وهدى المفتي وشيماء سيف وآيتن عامر.

وأعاد حلمي نشر الصورة عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على إنستغرام”، وأرفقها بأنغام أغنية تقول كلماتها “رسمتك يا حبيبي في خيالي”.

يذكر أن أحمد حلمي تزوج من منى زكي في مايو (أيام) 2002، ورزق الثنائي بثلاثة أبناء هم ليلي وسليم ويونس، ويعد الثنائي من أشهر قصص الزواج الناجحة في الوسط الفني المصري.