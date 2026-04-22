أحمد حلمي يكشف عن لوحة لمنى زكي رسمها قبل 27 عاماً

ساعتين ago
وطنا اليوم:فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي متابعيه وزملائه بلوحة رسمها لزميلته منى زكي قبل أن تصبح زوجته.
ونشر الفنان المصري صورة على حسابه في موقع “انستغرام” تظهر رسماً لمنى زكي. وكشف أنها لوحة رسمها عام 1999، أي قبل 27 عاماً وقبل زواجه من منى زكي بـ3 أعوام.
وأضاف في تعليقه أنه رسم هذه اللوحة باستخدام الألوان الزيتية، واستخدم فيها 3 ألوان فقط، هي الأحمر والأبيض والأسود، وهي ألوان العلم المصري.
ونالت اللوحة إعجاب عشرات الآلاف من متابعي أحمد حلمي، وحرص عدد من زملائه على التعبير عن إعجابهم بها، ومن بينهم غادة عادل وهدى المفتي وشيماء سيف وآيتن عامر.
وأعاد حلمي نشر الصورة عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على إنستغرام”، وأرفقها بأنغام أغنية تقول كلماتها “رسمتك يا حبيبي في خيالي”.
يذكر أن أحمد حلمي تزوج من منى زكي في مايو (أيام) 2002، ورزق الثنائي بثلاثة أبناء هم ليلي وسليم ويونس، ويعد الثنائي من أشهر قصص الزواج الناجحة في الوسط الفني المصري.


24 ساعة
12:12

بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

12:11

Ericsson and Umniah by Beyon strengthen environmental sustainability efforts in Jordan through the Ericsson e-Waste Program

12:08

إريكسون وأمنية، إحدى شركات Beyon، يعززان جهود الاستدامة البيئية في الأردن من خلال برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية

12:02

بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

11:54

أمريكا تجمد برامج تعاون أمني وتوقف شحنات الدولار للعراق

11:45

مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

11:43

الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

11:36

التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

11:34

الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

11:33

مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

11:31

الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

11:22

صاحب الـ ألف وجه .. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله