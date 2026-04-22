3 ساعات ago
السودان.. ملايين العائدين يواجهون واقعا قاسيا وسط دمار واسع

وطنا اليوم:قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 4 ملايين شخص عادوا طواعية إلى بيوتهم في مختلف أنحاء السودان، محذرة من أن هذه العودة قد تصبح غير مستدامة ما لم يتم ضخ استثمارات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش سبل العيش.
وقالت سونغ آه، نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة للشؤون الإدارية والإصلاحات، في مؤتمر صحفي اليوم: “إن العائلات تقطع رحلات شاقة للغاية للعودة إلى ديارها”، مشيرة إلى أن عمليات العودة تركزت بشكل خاص في ولايتي الجزيرة والخرطوم.
وأضافت قائلة: “يعود الكثيرون لاعتقادهم بأن الوضع الأمني قد تحسن، بينما يعود آخرون لأن الحياة في ظل النزوح أصبحت لا تطاق، أو بسبب الضغوط الاقتصادية، وكذلك للم شملهم مع عائلاتهم، أو لأن الظروف المعيشية في البلدان المجاورة تزداد قسوة”.
وأوضحت المسؤولة الأممية عقب انتهاء زيارتها إلى الخرطوم، أنها شاهدت أعدادا كبيرة من الناس يعودون إلى مناطق تعرضت فيها المنازل والبنى التحتية الحيوية – بما في ذلك مرافق المياه والصحة والكهرباء – لأضرار جسيمة.
وأشارت إلى المجتمعات المضيفة التي تحملت عبء هذه الأزمة قائلة: “تحملت المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء شرق وشمال السودان – وهو ما يشمل ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، والشمالية، ونهر النيل – عبئا كبيرا من هذه الأزمة، إذ رحبت بالعائلات النازحة في وقت كانت تواجه فيه بالفعل صعوبات اقتصادية وضغوطا مرتبطة بالتغير المناخي، وأدى هذا الوضع إلى استنزاف البنى التحتية المتاحة ودفعها إلى أقصى حدود طاقتها تقريبا”.
ولفتت إلى أنه رغم أن المزارعين يعودون إلى حقولهم، لكن في المناطق التي تضررت فيها شبكات الري والمعدات الزراعية، باتت سبل العيش والإنتاج الغذائي مهددة بخطر جسيم، وذلك في لحظة حرجة للغاية يمر بها السودان.


24 ساعة
12:12

بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

12:11

Ericsson and Umniah by Beyon strengthen environmental sustainability efforts in Jordan through the Ericsson e-Waste Program

12:08

إريكسون وأمنية، إحدى شركات Beyon، يعززان جهود الاستدامة البيئية في الأردن من خلال برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية

12:02

بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

11:54

أمريكا تجمد برامج تعاون أمني وتوقف شحنات الدولار للعراق

11:45

مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

11:43

الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

11:36

التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

11:34

الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

11:33

مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

11:31

الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

11:22

صاحب الـ ألف وجه .. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله