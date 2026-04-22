طهران : تمديد ترامب الهدنة مناورة لكسب الوقت لشن هجوم مباغت

وطنا اليوم:قال أحد مستشاري محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، الثلاثاء، إن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “مناورة لكسب الوقت” من أجل شنّ هجوم مباغت.

وذكر مستشار قاليباف في منشور على منصة إكس أن استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية “لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكريا”.

وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” إنّه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر “توجيهات للجيش بمواصلة الحصار” الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

وجاء تمديد ترامب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محددا لانتهاء سريانه.