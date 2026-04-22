طهران : تمديد ترامب الهدنة مناورة لكسب الوقت لشن هجوم مباغت

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال أحد مستشاري محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، الثلاثاء، إن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “مناورة لكسب الوقت” من أجل شنّ هجوم مباغت.
وذكر مستشار قاليباف في منشور على منصة إكس أن استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية “لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكريا”.
وكان ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أضاف أنه سيبقي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” إنّه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر “توجيهات للجيش بمواصلة الحصار” الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.
وجاء تمديد ترامب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محددا لانتهاء سريانه.


24 ساعة
12:12

بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

12:11

Ericsson and Umniah by Beyon strengthen environmental sustainability efforts in Jordan through the Ericsson e-Waste Program

12:08

إريكسون وأمنية، إحدى شركات Beyon، يعززان جهود الاستدامة البيئية في الأردن من خلال برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية

12:02

بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان قوة الإيجابية

11:54

أمريكا تجمد برامج تعاون أمني وتوقف شحنات الدولار للعراق

11:45

مركز اليقظة الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصُد أعلى معدل في التسجيل والتبليغ عن الآثار الجانبيّة للأدوية على مستوى المملكة

11:43

الجيش يُحبط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة

11:36

التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

11:34

الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”

11:33

مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA

11:31

الذهب يرتفع والدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

11:22

صاحب الـ ألف وجه .. القبض على أخطر نصاب إسرائيلي في المغرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله