رواية المومني في صالون السبت فجرت التساؤلات

وطنا اليوم – فجر وزير الاعلام الاسبق العين د. محمد المومني في صالون السبت الي اقيمت امسيته مساء اليوم بمركز الحسين الثقافي التابع براس العين مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن ان المال السياسي “استباح واخترق أحزابا” قائمة حاليا، دون ان يسميها او يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه ذهب أكثر للتأكيد على أن هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن.

وقال المومني، وهو امين عام حزب الميثاق، في هذا السياق “خذوها مني.. قريبا سيذهبون (أي من اخترقت احزابهم بالمال السياسي) إلى السجن”.