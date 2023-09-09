حزبيون يشاركون في ورشة “سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك” بالعاصمة عمّان

وطنا اليوم – لما شطارة
تحت رعاية المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات نظمت مؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات والجمعية الوطنية لحماية المستهلك اليوم الورشة العلمية بعنوان :
“سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك”
بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العاصمة الأردنية عمّان بحضور عدد من الحزبيين والمتحدثين .
وتم تقسيم الورشة الى جلستين وتم الحديث عن اسعار الأدويه من منظور الإئتلاف الصحي لحماية المريض والتشريعات الناظمة للصيدلة والدواء ومدى توافقها وحقوق المستهلك .
بالإضافة الى عدد من المواضيع ذات العلاقة .