حزبيون يشاركون في ورشة “سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك” بالعاصمة عمّان

وطنا اليوم – لما شطارة

تحت رعاية المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات نظمت مؤسسة إبصار للمؤتمرات والندوات والجمعية الوطنية لحماية المستهلك اليوم الورشة العلمية بعنوان :

“سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك”

بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العاصمة الأردنية عمّان بحضور عدد من الحزبيين والمتحدثين .

وتم تقسيم الورشة الى جلستين وتم الحديث عن اسعار الأدويه من منظور الإئتلاف الصحي لحماية المريض والتشريعات الناظمة للصيدلة والدواء ومدى توافقها وحقوق المستهلك .

بالإضافة الى عدد من المواضيع ذات العلاقة .