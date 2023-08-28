تخفيض مقاعد الطب وفتح جامعات طبية خاصة

وطنا اليوم – طالب عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور عبدالرحيم المعايعة، بإعادة النظر بالمنظومة التعليمية بشكل عام ولكافة التخصصات الجامعية.

وقال المعايعة إن هناك خللا بالمنظومة التعليمية، ويجب أن يكون هناك قرارات حاسمة لاصلاحها، سيما في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من الطلبة الذين يرغبون بالدراسة الجامعية.

وأضاف المعايعة: لا نريد أن يتم تخفيض أعداد المقاعد الجامعية لتخصص الطب وبالمقابل زيادة عددهم في البرنامج الموازي والدولي لتأمين دخل للجامعات على حساب الطلبة الآخرين.

وانتقد المعايعة فتح جامعات طبية خاصة لتدريس الطب في الوقت الذي يتم فيه تخفيض أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الرسمية.