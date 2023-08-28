بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تخفيض مقاعد الطب وفتح جامعات طبية خاصة

منذ ساعتين
تخفيض مقاعد الطب وفتح جامعات طبية خاصة

 

وطنا اليوم –  طالب عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور عبدالرحيم المعايعة، بإعادة النظر بالمنظومة التعليمية بشكل عام ولكافة التخصصات الجامعية.
وقال المعايعة  إن هناك خللا بالمنظومة التعليمية، ويجب أن يكون هناك قرارات حاسمة لاصلاحها، سيما في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من الطلبة الذين يرغبون بالدراسة الجامعية.
وأضاف المعايعة: لا نريد أن يتم تخفيض أعداد المقاعد الجامعية لتخصص الطب وبالمقابل زيادة عددهم في البرنامج الموازي والدولي لتأمين دخل للجامعات على حساب الطلبة الآخرين.
وانتقد المعايعة فتح جامعات طبية خاصة لتدريس الطب في الوقت الذي يتم فيه تخفيض أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الرسمية.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:18

عندما تقبع الشركات ما بين خيبات ونجاحات الـ Top Management

06:48

كل ما تريد معرفته عن بريكس بلس

06:18

بين حديث الخصاونة وبيان البنك المركزي … أين الحقيقة ؟

05:48

الحكومة توضح سبب تخفيض مقاعد كليات الطب

05:45

السلطات الإيرانية عرضت على الأردن بناء مطار في الكرك وعلى نفقة الدولة الإيرانية

05:44

8 الاف جندي سيدخلون مصر واسرائيل تراقب اضخم حدث عسكري في الشرق الاوسط

05:40

انقلاب الاجواء غدا امطار خفيفة في الشمال

05:36

المركز الوطني للمناهج: القطفة الرابعة، اللغة العربية

05:33

اسرائيل تزعم ضبط متفجرات قادمة من الاردن مصدرها ايران

05:28

‏الرئيس ينام قرير العين

23:09

ماليزيا تمنح أكاديمي بجامعة الزيتونة جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين”

23:01

طلاب جامعة إربد يطلقون مبادرة “سقينا الطيور” في الحدائق والساحات

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023