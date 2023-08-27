بلدية مادبا الكبرى تحصد الجائزة الثالثة للبلديات المتميزة ضمن الفئة الأولى

وطنا تليوم – حصدت بلدية مادبا الكبرى اليوم جائزة البلدية المتميزة والتي أعلن عن نتائجها صباح اليوم الأحد خلال حفل رعاه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان مندوبا عن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه حيث حصدت بلدية مادبا الكبرى جائزة المركز الثالث ضمن بلديات الفئة الأولى. وخلال الحفل أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على اهتمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالبلديات والعمل البلدي وإبراز دورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. وبين كريشان ان هذه الجائزة تأتي لتحفيز البلديات على القيام بواجباتها على أكمل وجه وخلق تنافس إيجابي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتسلم الرواجيح الجائزة في عمان موكداً بأن الإهتمام الملكي بالبلديات جعل منها مركز حيوي استيراتجي لإدارة دفة المشاريع والخدمات. وقدم الرواجيح شكره لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق باشا كريشان والذي يواصل الليل بالنهار لخدمة البلديات والوقوف على احتياجاتها.