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أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار 4 أيام

منذ ساعة واحدة
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدار 4 أيام

وطنا اليوم: يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، ضمن معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء صيفية معتدلة يومي الاثنين والثلاثاء في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15 وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.


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