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مجلس الوزراء يقر نظاماً معدِّلاً لدائرة الإفتاء لسنة 2023

منذ ساعتين
مجلس الوزراء يقر نظاماً معدِّلاً لدائرة الإفتاء لسنة 2023

وطنا اليوم: أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2023.

ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تمكين دائرة الإفتاء العام من القيام بالواجبات المنوطة بها والملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات المتعلِّقة بعملها، وبما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها.

كما يأتي النِّظام نظراً للتوسُّع في العمل الرَّقابي على جميع خدمات الفتوى في دائرة الإفتاء العام، ولضخامة عدد الفتاوى الصَّادرة عن الدَّائرة؛ ما يتطلَّب وجود مديريَّة تقوم بالعمل الرَّقابي بكفاءة وفاعليَّة.

 


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