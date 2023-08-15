بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اخر تطورات #نتائج_الثانوية_العامة

منذ ساعتين
اخر تطورات #نتائج_الثانوية_العامة

وطنا اليوم –  قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن التربية في المراحل الأخيرة لإعداد نتائج امتحانات طلبة التوجيهي.

وأضاف كنانة  أن كوادر وزارة التربية ستنهي اليوم الثلاثاء مرحلة تدقيق ومطابقة نتائج اختبارات الثانوية العامة.

وبشأن النتائج أكد بأن إعلانها سيكون عبر الرابط الرسمي لنتائج التوجيهي مشيراً أنه لن يصل رسائل نصية للطلبة بالنتيجة.

ولفت أن اختيار موعد اعلان النتائج على الـ 4 عصراً من يوم غد جاء بقرار من وزير التربية والتعليم وبالتنسيق مع عدة جهات معنية .

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:11

القبض على فنان مصري مشهور وترحيله إلى سجن وادي النطرون

14:06

موجة الحر ترفع الطلب على المياه 38%

13:53

الحكومة : لا عمال وطن وافدين بحلول 2025

13:47

كناكرية : توجهات للاستثمار في البوتاس والفوسفات

13:43

عملية جراحية في البشير عبر الربط التلفزيوني المباشر مع أميركا وكندا

12:43

عاجل// الأمن العام: اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية

12:42

اتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الزراعية في المفرق خلال شهرين

12:34

#عاجل تعميم هام من الغذاء والدواء بشأن تعليمات واشتراطات كورونا

12:29

الصفدي: نقدر إعلان أستراليا عدم قانونية المستوطنات

12:15

طائرات مسيرة “درون” لرصد مخالفات التوجيهي

12:00

منظمة أممية تقلل خدماتها بالأردن جراء نقص التمويل

11:57

ذوقان و “كباب العبيدات”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023