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شباب “كلنا الأردن” يطلق برنامج تعزيز المعرفة الاقتصادية في البلقاء

منذ ساعة واحدة
شباب “كلنا الأردن” يطلق برنامج تعزيز المعرفة الاقتصادية في البلقاء

وطنا اليوم: أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء برنامج تعزيز المعرفة الاقتصادية، والذي يعنى بتطوير قدرات الشباب وأدواتهم في المعرفة الاقتصادية.

وقال منسق الهيئة في محافظة البلقاء، مهند الواكد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن البرنامج يتضمن تدريبات مختصة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريبات في التسويق والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال وإنشاء منصات العمل الإلكتروني ودورات في الريادة والإبداع ودورات معززة من محطة معرفة هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي، كالطباعة والسكرتاريا وتدريب المدربين.

وأضاف أنه جرى تصميم هذا البرنامج بحيث نستطيع من خلالها قياس الأثر ومخرجات هذا البرنامج لتنعكس على مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وبين أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لترسيخ وتطوير المشاريع الشبابية والتشغيل الذاتي وتهيئة الفكر الشبابي والدفع بهم لمفهوم التشغيل الذاتي والمشاريع الريادية الناشئة للحد من مشكلة التعطل الوظيفي.

وأوضح أنه بنهاية البرنامج الذي يستمر 3 أشهر سيجري ربط المخرجات الشبابية مع مؤسسات شريكة وداعمة ومانحة.


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