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ترجيحات برفع اسعار المشتقات النفطية

منذ ساعة واحدة
ترجيحات برفع اسعار المشتقات النفطية

 

وطنا اليوم –  قال الخبير في قطاع المشتقات النفطية، هاشم عقل، إن اسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادة منذ بداية الشهر الحالي نتيجة ارتفاع اسعار خام برنت

ورجح عقل ارتفاع اسعار المحروقات محليا في التسعيرة القادمة حيث ارتفعت الأسعار عالميا على النحو التالي:

بنزين 90 ارتفع 25 فلسا بنسبة 2.7%

بنزين 95 ارتفع 25 فلسا بنسبة 2%

الديزل 50 فلس بنسبة 7%

وانخفض سعر الكاز 30 فلسا علما بان سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا

وأشار عقل أن هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض وذلك يعود الى الخفض الطوعي السعودي لمليون برميل واعلان السعودية ايضا تمديد هذا الخفض الى شهر ايلول

الرأي


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