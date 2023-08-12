أكثر المدن والمناطق الاردنية تأثراً بالموجة الحارة

وطنا اليوم – تؤثر على المملكة نهار السبت موجة حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية؛ حيث تسود أجواء حارة جداً في كافة مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية تكون الأجواء حارة نسبياً ليل السبت بوجة عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وفي خليج العقبة:

نهاراً : الأجواء حارة جداً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلاً: الأجواء حارة نسبياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية

– خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة .

-عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

-عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

– عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

المدينة درجة الحرارة العظمى الصغرى

شرق عمان 42 28

غرب عمان 40 26

المرتفعات الشمالية 37 24

مرتفعات الشراه 38 25

مناطق البادية 45 28

مناطق السهول 41 26

الأغوار الشمالية 45 30

الأغوار الوسطى 46 31

الأغوار الجنوبية 46 32

البحر الميت 45 31

العقبة 45 31

الأحد: 13/08/2023م

نهاراً: تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، لذا تستمر الاجواء حارة جدا في كافة المناطق، كما تكون مغبرة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة خاصة في جنوب غرب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: تسود أجواء حارة نسبياً في كافة المناطق، مع استمرارظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.