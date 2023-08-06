السعود تطالب بإعدام من يروجون للمثلية الجنسية والشذوذ في الأردن

وطنا اليوم – طالبت الخبيرة التربوية أدب السعود، بإعدام الشواذ ومن يروج للمثلية الجنسية، على اعتبار أنها جريمة تشوه المجتمع.

وأضافت لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، إن فكرة المثلية الجنسية تطرح من بوابة الحريات العام، مؤكدا أنه يوجد توافق في الرأي بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه هذه القضايا.

وأوضحت أن المثلية الجنسية في حال كانت مرضا، يوجد له علاج، مبينة أن الترويج للفكرة يسوق له على أساس التنوير.

“إجبار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لبعض الدول وإدخال بعض المصطلحات ضمن المناهج، وربطها بالمساعدات الإنسانية والاقتصادية، وخير مثال نهائيات كأس العالم في قطر، حيث حاول البعض الترويج لعلم المثلية خلال منافسات البطولة، وقوبلت بالرفض القاطع”، بحسب السعودي.

ولفتت إلى أن بعض شركات الإنتاج تحاول الترويج لفكرة الشذوذ الجنسي عبر أعمالها، مؤكدة أن الدولة عليها أن تدخل لمحاربة مثل هذه الأعمال.

وأكدت أن الشذوذ مجرم قبل الإسلام، منذ الخليقة وفي العصور الوسطى، والعقوبة ترقى إلى الإعدام والحرق حتى الموت.

رؤيا