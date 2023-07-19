الذنيبات: أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات

وطنا اليوم – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: “إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة”.

وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.