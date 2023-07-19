بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الذنيبات: أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات

منذ ساعة واحدة
الذنيبات: أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات

 

 

وطنا اليوم – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: “إننا نتعرض لحملة ظالمة في كل القوانين التي صدرت في السنوات السابقة”.
وأضاف أن أول 14 مادة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتحدث عن الدخول للشبكات، مشيرا إلى أن العديد من المواد تتحدث عن الاحتيال المالي والاختراق والابتزاز.
وأوضح أن جريمة اغتيال الشخصية يجب أن تكون قصدا كما ورد في المشروع وأن هذا يعني أن تكون الجريمة مقصودة.
وأكد أن القانون عام ويخاطب جميع الفئات وليس فقط للصحفيين والحريات العامة، مشددا على أنه يجب أن تكون القاعدة عام.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:29

ابوالراغب: لاتعملوا مدينة جديدة و أحنا مش لقمة سائغة لإسرائيل

07:07

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي

06:57

العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

06:55

مؤهلوا الإختصاص يناشدون الملك

06:47

الزواهرة يكتب: الهروب الى النار

02:03

ندوة في “شومان” تستذكر الروائي الراحل إلياس فركوح

01:39

بموجبها يحصل الطلبة على شهادة من جامعة فيرتسبورغ- شڤاينفورت التقنية الألمانية

01:27

وفد من أكاديمية الشرطة الملكية يزور جامعة الحسين بن طلال

00:14

الإرتقاء بالتعليم

23:04

توق: اختيار شركة أردنية لوضع منهاج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف

21:43

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية

20:53

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

وفيات
شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسماروفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة الله