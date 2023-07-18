بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

توق: اختيار شركة أردنية لوضع منهاج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف

منذ 23 ثانية
توق: اختيار شركة أردنية لوضع منهاج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف

 

وطنا اليوم –  كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، عن بدء إجراءات تجديد منهج اللغة الإنجليزية للصفوف كافة واختيار شركة أردنية لوضع المنهاج واختيار فريق التأليف. وقال توق خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ الأسباب الفنية والتقنية أخرت بدء تجديد مناهج مبحث اللغة الإنجليزية، وبالفعل قدم العطاء وشاركت فيه شركات أردنية بشراكات دولية وانتهى العمل الفني والمالي والاستقرار على شركة أردنية لتأليف المنهج للصفوف كافة من الأول إلى الثاني عشر بما فيها رياض الأطفال على أن يبدأ تدريس المنهاج الجديد خلال العام الدراسي ما بعد القادم 2024/2025. وتوقع الانتهاء من عملية تأليف كتب مبحث اللغة الإنجليزية للصفوف كافة خلال سنتين، على غير المألوف حيث كانت الكتب تأخذ ثلاث سنوات. وأوضح أنّ تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم وأي كتاب تربوي آخر ينبثق من الإطار العام للمناهج وهذا الإطار سبق وأن وافق عليه المجلس الأعلى ومجلس التربية والتعليم وأقر بشكل رسمي وانبثق عنه أطر خاصة لمختلف المباحث. وتابع أن العمل تتم بتشكيل فريق من المؤلفين برئاسة أحدهم ويتم إقرار الفريق من قبل مجلس المناهج ويبدأ بعد ذلك إعداد الكتب استناداً للإطارين العام والخاص وعندما ينتهي التأليف يتم مراجعته من قبل خبير أكاديمي وخبير تربوي وخبير لغوي من أجل التدقيق العلمي والتربوي واللغوي، وعند النهاية يدعى فريق من المعلمين والمعلمات المهتمين، أو ما تسمى بمجموعة التركيز وعادة تتكون 30 – 35 معلما ومعلمة من المتميزين والحاصلين على جوائز بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني في حال كان الموضوع يستحق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:43

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية

20:53

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

20:42

القبة الحرارية في سماء العرب..50 درجة والتداعيات كبيرة

20:32

نقيب المحامين: نصوص الجرائم الإلكترونية فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية

20:31

رقم خيالي.. سعر سترة الأميرة ديانا في المزاد

20:25

ضبط معمل يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا

20:04

وزير إعلام سابق: لماذا الاصرار على احكام اغلاق طنجرة الضغط ؟!

20:02

السعايدة: نفذنا 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

19:38

الشروع بالقتل لداهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في عمّان

19:35

أ.د. حمدان بمؤتمر الذكاء الاصطناعي في الاردنية : الذكاء الاصطناعي يشكل تحولا ثوريًّا لتحسين الجودة والفعالية التعليمية

19:33

تحذير أممي : عواقب خطيرة ستواجه اللاجئين في الأردن

19:28

تخفيض ثلث المساعدات الشهرية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق

وفيات
شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسماروفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة الله