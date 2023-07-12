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حجازين: كان واجب على حكومة الخصاونة قبل ادعاء ” الغبن الفاحش ” والذهاب الى التحكيم ان تقوم باجراء تحقيق شامل لتتعرف على اسباب الغبن الفاحش في عطاء العطارات

منذ دقيقة واحدة
حجازين: كان واجب على حكومة الخصاونة قبل ادعاء ” الغبن الفاحش ” والذهاب الى التحكيم ان تقوم باجراء تحقيق شامل لتتعرف على اسباب الغبن الفاحش في عطاء العطارات

 

وطنا اليوم – قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وقبل ادعاء ” الغبن الفاحش ” والذهاب الى التحكيم ان تقوم باجراء تحقيق شامل ووافي لتتعرف على السباب الغبن الفاحش في عطاء العطارات .

جاء ذلك في مقالة كتبها بعنوان ( مشروع العطارات .. تهمة الغبن الفاحش )

واضاف اذا كان السبب هو عدم كفاءة الفريق المفاوض والمستشارين الدوليين ، فكان واجب عليها الاستغناء عن أعضاء هذا الفريق من جميع المؤسسات الحكومية ، لا أن يرقى بعضهم الى مراكز حكومية قيادية !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن هناك شبهة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونة والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحويل الفريق المفاوض الى الادعاء العام للتحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته.

 


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