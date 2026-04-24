وطنا اليوم – أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، الجمعة، تأجيل الاجتماع العادي للهيئة العامة للنقابة إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أيار 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح المومني أن قرار التأجيل جاء استنادًا إلى أحكام المادة (26) من قانون النقابة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الموعد ذاته والمكان نفسه، بمن حضر، لبحث ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول الأعمال عددًا من القضايا التنظيمية والمهنية، أبرزها: مناقشة التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وإقرار موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن “تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.