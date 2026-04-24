محافظ جرش: توقيف أشخاص والتعميم على آخرين لرميهم النفايات من المركبات

وطنا اليوم:أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أنه جرى توقيف عدد من الأشخاص، والتعميم على آخرين قاموا برمي النفايات من شبابيك مركباتهم في مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات.

وقال خريسات خلال حملة لتنظيف النفايات في غابات دبين شاركت فيها بلديات ومديريات في جرش، بالإضافة إلى كوادر من أمانة عمان الكبرى، إنّ القانون سيطبق بحزم في المحافظة، بحق كل من يسيء للبيئة أو يقوم برمي النفايات في المتنزهات والمواقع السياحة ومن يحاول تشويه المنظر العام ويؤثر على المظهر الحضاري.

واعتبر أن رمي النفايات في الأماكن العامة يُعد “خطًا أحمر”، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء للبيئة أو يقوم برمي النفايات في المتنزهات والمواقع السياحية في المحافظة، بما يشوه المنظر العام ويؤثر على المظهر الحضاري للمواقع الطبيعية.

وشارك في الحملة رئيس بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين، ومدير التربية والتعليم في جرش الدكتور وائل أبو عزام.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية التي تتميز بها محافظة جرش، مؤكدًا أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس البيئة أو تشوه جمالية الأماكن العامة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النظافة العامة وحماية الغابات والمناطق الطبيعية في الأردن، خصوصًا في المواقع السياحية مثل غابات دبين التي تُعد من أبرز الوجهات البيئية في المملكة