محافظ جرش: توقيف أشخاص والتعميم على آخرين لرميهم النفايات من المركبات

24 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أنه جرى توقيف عدد من الأشخاص، والتعميم على آخرين قاموا برمي النفايات من شبابيك مركباتهم في مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات.
وقال خريسات خلال حملة لتنظيف النفايات في غابات دبين شاركت فيها بلديات ومديريات في جرش، بالإضافة إلى كوادر من أمانة عمان الكبرى، إنّ القانون سيطبق بحزم في المحافظة، بحق كل من يسيء للبيئة أو يقوم برمي النفايات في المتنزهات والمواقع السياحة ومن يحاول تشويه المنظر العام ويؤثر على المظهر الحضاري.
واعتبر أن رمي النفايات في الأماكن العامة يُعد “خطًا أحمر”، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء للبيئة أو يقوم برمي النفايات في المتنزهات والمواقع السياحية في المحافظة، بما يشوه المنظر العام ويؤثر على المظهر الحضاري للمواقع الطبيعية.
وشارك في الحملة رئيس بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين، ومدير التربية والتعليم في جرش الدكتور وائل أبو عزام.
وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية التي تتميز بها محافظة جرش، مؤكدًا أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس البيئة أو تشوه جمالية الأماكن العامة.
وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النظافة العامة وحماية الغابات والمناطق الطبيعية في الأردن، خصوصًا في المواقع السياحية مثل غابات دبين التي تُعد من أبرز الوجهات البيئية في المملكة


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله