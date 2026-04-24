بيان صادر عن حزب العمال : آمال خليل ضحية جديدة لاحتلال مجرم

وطنا اليوم:يتابع حزب العمال ببالغ الغضب والإدانة الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافية آمال خليل، وإصابة زميلتها زينب فرج، إثر قصفٍ طال سيارة مدنية على مقربةٍ منهما، أعقبه استهداف مباشر للمنزل الذي لجأتا إليه طلبًا للحماية، في حادثة تتكامل وقائعها لتكشف نمطًا خطيرًا من الاستهداف الممنهج للصحافيين والعاملين في الميدان الإعلامي.

إن ما جرى لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لمسلسل قتل الصحافيين والمصورين في كلٍ من غزة ولبنان، حيث باتت الكلمة والصورة هدفًا مباشرًا للنيران، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضٍ متعمدٍ لحق الشعوب في المعرفة.

أولاً: في التكييف القانوني للجريمة

إن استهداف صحافية مدنية أثناء أداء عملها، ثم قصف المكان الذي لجأت إليه بعد الاستغاثة بجهات الإسعاف والإنقاذ، يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص:

– مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.

– الحماية الخاصة للصحافيين بوصفهم مدنيين، وفق المادة (79) من البروتوكول ذاته.

– الحظر المطلق للهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وفق المادة (51) من البروتوكول ذاته.

– واجب احترام وحماية الوحدات الطبية وفرق الإسعاف، المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

كما أن منع وصول الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى موقع الإصابة، أو استهداف موقع تم تحديده عبر نداءات استغاثة، يشكل انتهاكًا إضافيًا قد يرقى إلى مستوى القتل العمد والحرمان المتعمد من الإغاثة، وهو ما يُعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة (8) منه.

ثانياً: في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية

إن هذه الجريمة تمثل كذلك انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها:

– الحق في الحياة، المنصوص عليه في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– الحق في حرية التعبير ونقل المعلومات، المنصوص عليه في المادة (19) من العهد ذاته.

إن استهداف الصحافيين لا يُعد فقط اعتداءً على أشخاصهم، بل هو اعتداء مباشر على حرية الرأي والتعبير، ومحاولة لإسكات الشهود ومنع توثيق الجرائم.

ثالثاً: في المسؤولية الدولية

إن النمط المتكرر لاستهداف الصحافيين في غزة ولبنان، مقرونًا بالإفلات المستمر من العقاب، يفرض مسؤولية دولية واضحة على المجتمع الدولي، ويستدعي:

– فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في هذه الجرائم.

– تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

– ضمان الحماية الفعلية للصحافيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.

رابعاً: موقف حزب العمال

يؤكد حزب العمال ما يلي:

1. الإدانة الشديدة لهذه الجريمة بوصفها جريمة حرب مكتملة الأركان.

2. تحميل قوات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عنها.

3. التضامن الكامل مع الجسم الصحافي في لبنان وفلسطين، ومع كل من يدفع ثمن نقل الحقيقة.

4. الدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف استهداف الصحافيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

5. المطالبة بفتح تحقيق شامل أمام المحكمة الجنائية الدولية في جميع حوادث استهداف الصحافيين والمصورين في مناطق النزاع، وعلى وجه الخصوص في غزة ولبنان، باعتبارها جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم دوليًا.

خامساً: كلمة أخيرة

لقد كانت آمال خليل صوتًا للحقيقة، ومرجعًا مهنيًا للصحافيين، ورمزًا للصحافة الاستقصائية في الجنوب اللبناني. إن استهدافها هو استهداف للحقيقة ذاتها، ومحاولة لإطفاء الضوء في أكثر الأماكن حاجةً إليه.

لكن الحقيقة، مهما استُهدفت، لا تموت.