عجلون تستقطب 70 ألف زائر وتشهد حركة سياحية غير مسبوقة

وطنا اليوم:استقبلت محافظة عجلون اليوم الجمعة زهاء 70 الف زائر لمواقعها السياحية والتاريخية والمحمية والتلفريك وشلالات راجب وغابات اشتفينا ومواقع الحج المسيحي في مار الياس وسيدة الجبل ومعرض المنتجات الغذائية والحرفية في محطة التلفريك المجاورة للقلعة في يوم غير مسبوق، كما شهدت المسارات السياحية وبيوت الضيافة والاكواخ استخداما، لافتا من قبل الزوار ونسب اشغال للمرافق والمنشأت السياحية بلغت 100% .

آلاف الزوار جاءوا للاستمتاع بالطبيعة الخلابة واعتدال الطقس غصت بهم مناطق المحافظة الذين ارتحلوا بمئات الحافلات الكبيرة والمتوسطة والسيارات الصغيرة في الوقت الذي بلغت فيه كوادر الشرطة من السير والدفاع المدتي والادارة الملكية لحماية البيئة ومديرية البيئة وكوادر مديرية السياحية جهودا كبيرة ومتابعة لكافة المواقع، حيث أصبحت محافظة عجلون وجهة بارزة للسياحة البيئية في الأردن، مع تزايد الاستثمارات السياحية وتنوع المواقع بين الأثرية والطبيعية.

وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن المحافظة تشهد بفضل التوجيهات المستمرة لجلالة الملك حركة استثمار كبيرة وحركة سياحية نشطة جدا سينعكس تأثيرها الكبير والمباشر على تنمية وإزدهار المحافظة وإيجاد العديد من فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، داعيا الزوار الذين تستقبلهم المحافظة من كل حدب وصوب الى الحافظ على البيئة وسلامة الغابات واتباع اجراءات السلامة العامة .

وأعربت مدير عام المناطق التنموية ريم سهاونه في تصريحات صحفية، عن سعادتها المشاركة بافتتاح مهرجان ربيع عجلون التاسع، مشيرة الى ان هدف المناطق التنموية خدمة وتنمية المجتمعات المحلية واشراكها بكل الاستثمارات والخطط التي تسعى اليها المناطق التنموية لتكون مستدامة تنعكس على المجتمعات المحلية .

وأشارت الى ان هناك منطقتان تنمويتان عجلون والبحر الميت وهناك خطة تنموية لمحافظة عجلون بدات المرحلة الاولى بالتلفريك ومشروع المتنزه الوطني الذي سينفذ عبر مراحل ويضم ونزل بيئي وفنادق ومحطة لكل زوار عجلون مؤكدة ان واجب المناطقة التنموية التأكيد على جمال عجلون .

وأشادت سهاونه بنجاح تجربة تلفريك عجلون الذي تجاوز عدد زواره مليون و100 الف زائر، مشيرة الى ان نجاح التلفريك يدفع نحو مشاريع كنموذج عجلون قد تكون في الكرك او مناطق اخرى كالبحر الميت .

وأد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، أن المناطق التنموية وبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمناطق التنموية ستقدم كل أشكال الدعم والمساندة للجتمع المحلي في المحافظة بكل عام وللأسر المنتجة بشكل خاص سيما وان عجلون اصبحت وجهة مفصلة للسياحية بكافة انواعها وانماطها التي تتميز فيها المحافظة .

من جانبه قال منسق مهرجان ربيع عجلون التاسع ومعرض المنتجات 24 الذي تشارك فيه زهاء 100 اسرة منتجة وافتتح في محطة التلفريك المجاورة لقلعة عجلون الخميس من قبل المحافظة من زوار المحافظة والتلفريك يشهد اقبالا كبير، مثمنا اهتمام ودعم محافظ عجلون والمناطق التنموية للمعرض ومهرجان الربيع والذي يشكل نافذة لتسويق المنتجات العجلونية الحرفية والغذائية ..

وعبر العديد من الأسر المنتجة المشاركين في المهرجان عن شكرهم وتقديرهم للجهات المنظمة للمهرجان ولمحافظ عجلون والمناطق التنموية على دعمهم ومساندتهم للأسر المنتجة في المحافظة، لافتين الى أن هذا المهرجان يعتبر نافذة تسويقية هامة جدا لهم لتسويق منتجاتهم والترويج لها .