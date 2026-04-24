24 أبريل 2026
الاتحاد الآسيوي يعتمد مقاعد الأندية والأردن في الملحق للنخبة ومباشر في آسيا 2

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد توزيع مقاعد الاتحادات الوطنية في بطولات الأندية القارية للموسم 2026-2027 (منطقة الغرب)، وذلك وفقاً للتصنيف المعتمد لنتائج الأندية في المشاركات الآسيوية.
وبموجب التوزيع، حصلت الأندية الأردنية على مقعدين، بواقع مقعد في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وجاء الأردن في المركز السابع على مستوى اتحادات غرب آسيا، حيث سيخوض ممثل الكرة الأردنية منافسات الدور التمهيدي (الملحق) في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سعيًا لبلوغ دور المجموعات، فيما يشارك ممثل آخر بشكل مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
ويأتي هذا التوزيع، ضمن نظام البطولات الجديد الذي أقره الاتحاد الآسيوي، في إطار تطوير مسابقات الأندية ورفع مستوى التنافسية على مستوى القارة.
ومن المنتظر، أن يسهم هذا التمثيل في تعزيز حضور الأندية الأردنية في البطولات الآسيوية، وتوفير فرص أكبر للاحتكاك الفني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى كرة القدم المحلية


