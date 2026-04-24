الأوقاف تحذر من محاولة دخول مكة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات من قبل السلطات السعودية المتضمنة عدم السماح بأداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي.

وشددت الوزارة على أن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح أو المساعدة في دخول مكة المكرمة لأداء الحج بأي نوع تأشيرة أخرى غير تأشيرة الحج الرسمية يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن كل من يخالف تعليمات الحج يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي (3780 دينار) و100 ألف ريال (18900 دينار) مع ترحيل المتسللين من المقيمين إلى بلدانهم، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

وأوضحت أنه ينبغي على الحجاج الحصول على تأشيرة حج رسمية صادرة من الجهات المختصة، بما يضمن تنظيم العملية والحفاظ على سلامة الحجاج