⁠وزير الدفاع الأميركي يتوعد بتدمير قوارب إيرانية تزرع الألغام في هرمز

وطنا اليوم:قال ⁠وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الجمعة، إن ​الحصار الأميركي على ‌إيران يتسع إلى نطاق عالمي، وإن ‌إيران ‌لديها فرصة لعقد “صفقة جيدة” مع الولايات المتحدة.

وأضاف هيغسيث ‌خلال مؤتمر صحفي: “حصارنا يتوسع ‌ويمتد ⁠إلى نطاق عالمي”.

وتابع: “لا يُسمح لأي سفينة ⁠بالإبحار ‌من مضيق هرمز ⁠إلى أي مكان في العالم ⁠دون إذن ​من ⁠البحرية ​الأميركية”.

وأشار إلى أن البحرية الأميركية ​أعادت حتى الآن 34 سفينة من مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأميركي أن الحرس الثوري الإيراني “يتصرف كقراصنة وإرهابيين”، متوعدا باستخدام القوة ضد أي قوارب إيرانية تقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز، قائلا إن الولايات المتحدة “ستدمرها”.

وشدد هيغسيث على أن إيران “لن تحصل على قنبلة نووية”، داعيا طهران إلى اتخاذ قرارها “بحكمة”، ومؤكدا أن “الوقت ليس في صالحها”.

وفي السياق ذاته، أشار هيغسيث إلى أن أوروبا تعتمد على مضيق هرمز أكثر من الولايات المتحدة، في حين شدد على أن بلاده تمتلك “كميات كبيرة من مصادر الطاقة” تقلل من اعتمادها على الإمدادات عبر المضيق.