البدادوة: الأردن يمضي بثبات نحو التحديث والتطوير بقيادة هاشمية حكيمة

وطنا اليوم:​هنّأ رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، والأسرة الأردنية بمناسبة اليوبيل الوطني وذكرى الاستقلال، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد مسيرة ممتدة من الإنجازات والتضحيات التي صاغها الأردنيون بالولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة

​وشدد البدادوة، في تصريح صحفي، على أن القيادة الهاشمية شكلت دائماً صمام الأمان الحامي لمسيرة البناء، مما مكن المملكة من تجاوز مختلف الظروف الإقليمية والاقتصادية بأعلى درجات التماسك، مؤكداً أن الأردن يمضي اليوم بخطى ثابتة نحو التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بفضل كفاءة مؤسساته، واحترافية قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، إضافة إلى بناء حضور دبلوماسي فاعل دولياً يرتكز على الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
​وفي ختام تصريحه، أكد البدادوة أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تعزيز قيم الانتماء والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة دعم جهود الدولة في التنمية والاستثمار، مجدداً العهد بالوقوف خلف القيادة الهاشمية ليبقى الأردن آمناً ومستقراً ومزدهراً


