الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لـ 12 بلدة وقرية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس إنه “في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة”، طالبا من سكان 12 قرية وبلدة إخلاءها “فورا” والابتعاد عنها “لمسافة لا تقل عن 1000 متر”.