إيران ترسل وفدا إلى باكستان لإجراء محادثات

24 أبريل 2026
وطنا اليوم:قالت مصادر حكومية، إنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الجمعة، برفقة وفد صغير.
وأضافت المصادر أنه من المرجح عقد جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وذلك، عقب تواصل مكثف مع فريق الوساطة الباكستاني.
يأتي ذلك بعد فشل إجراء المحادثات التي كانت مرتقبة قبل أيام، حيث اكدت إيران انها لن تجري اي مفاوضات في الوقت الذي تنتهك فيه أميركا وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنّ وقت إيران ينفد وواشنطن أعطتها فرصة جديدة لتصلحج مشكلاتها الداخلية والعودة للمفاوضات.


