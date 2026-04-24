24 أبريل 2026
%87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن العقبة تشهد نشاطًا سياحيًا متصاعدًا، مدعومًا بتوسيع الشراكات مع الأسواق الإقليمية.
وأشار النابلسي في تصريح، إلى أن نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغت 87% خلال عطلة نهاية الأسبوع، توزعت بواقع 92% لفنادق الخمس نجوم، و83% لفنادق الأربع نجوم، و88% لفنادق الثلاث نجوم، مما يؤكد تنامي الطلب على المدينة.
وبيّن أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الترويجية والتسهيلات المقدّمة، مشيرًا إلى عقد لقاء مع نحو 100 من وكلاء وممثلي الشركات السياحية من عرب الداخل في فلسطين، متوقعًا استمرار هذا الزخم، وارتفاع نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة.


22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله