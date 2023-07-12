إغلاق مدخل جرش لإعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن إغلاق السير داخل النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم للسير القادم من عمان بطول 500 متر، مساء اليوم الأربعاء، الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا من يوم الخميس، لإعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن العمل يشمل إعادة فرد طبقة خلطة إسفلتية جديدة، حيث سيتم إغلاق النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم وذلك للمسرب المتجه من عمان إلى جرش إغلاقا تاما وتحويل السير إلى الطريق المؤدي إلى مبنى بلدية جرش الجديد وذلك حسب المخطط المرفق.

وبينت أن العمل يشمل فرد خلطة إسفلتية على داخل النفق وذلك من ضمن أعمال العطاء الخاص بتحسين وإعادة تأهيل طريق عمان – جرش – إربد.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، داعية سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام