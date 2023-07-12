العمل الإسلامي” يستنكر حملة التحريض المشبوهة لمجموعات الشواذ ضد عضو مكتبه التنفيذي ديمة طهبوب

وطنا اليوم – يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي حملة التحريض والاساءة والتهديد التي تمارسها مجموعات مشبوهة من الشواذ الغريبة عن المجتمع الأردني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد عضو المكتب التنفيذي للحزب النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب على خلفية مواقفها في مواجهة تجمعات الشواذ والإباحية المدعومة من جهات خارجية والتي تنشر أخبار وتجمعات الشواذ وترعى نشاطاتهم في الأردن.

ويحذر الحزب من خطورة ما تقوم هذه التجمعات من ممارسات دخيلة على المجتمع الأردني واستهدافها للدكتورة طهبوب عبر حملات الشيطنة والتحريض والكراهية من خلال نشر معلومات مليئة بالمغالطات ضد طهبوب التي قامت بواجبها الشرعي والوطني في التعبير عن نبض المجتمع الأردني والدفاع عنه وعن قيمه وثوابته الأصيلة وهويته العربية والإسلامية في مواجهة هذه التجمعات المشبوهة التي ينبذ المجتمع ممارساتها الشاذة.

ويدعو الحزب في هذا الصدد الجهات المختصة لملاحقة من يقف خلف هذه الحملات المشبوهة والمسيئة التي تستهدف الدكتورة طهبوب ومعاقبتهم قانونياً واجتماعياً، مع تأكيد الحزب استمراره في دوره الوطني والشرعي في الدفاع عن قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية بمختلف السبل والوسائل المتاحة.